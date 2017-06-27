Португальского нападающего Криштиану Роналду назвали "Месси" в Казани, куда спортсмен приехал со своей командой для участия в матче с чилийцами. Об этом пишет портал prokazan.ru.
Накануне сборная Португалии одержала победу в матче с Новой Зеландией и вышла в полуфинал турнира.
В Казани многие болельщики собрались, чтобы поприветствовать спортсменов. Когда игроки начали выходить из автобуса, фанаты выкрикивали их имена. Один из них, видимо, желая привлечь внимание Роналду, крикнул: "Месси".
Матч с командой Чили состоится 28 июня на стадионе "Казань Арена". Начало в 21.00.
Комментарии
Хорошо, хоть "горшком" не обозвал, по нашей доброй, радушной привычке...
В России в спину и не то могут крикнуть.