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Болельщик в Казани крикнул "Месси" в спину уходящему Роналду

, ИА "Амител"
Болельщик не знал, как привлечь внимание знаменитого спортсмена, и назвал его именем другого футболиста

Фото: iongoal.net

Португальского нападающего Криштиану Роналду назвали "Месси" в Казани, куда спортсмен приехал со своей командой для участия в матче с чилийцами. Об этом пишет портал prokazan.ru.

Накануне сборная Португалии одержала победу в матче с Новой Зеландией и вышла в полуфинал турнира.
В Казани многие болельщики собрались, чтобы поприветствовать спортсменов.  Когда игроки начали выходить из автобуса, фанаты выкрикивали их имена. Один из них, видимо, желая привлечь внимание Роналду, крикнул: "Месси".

Матч с командой Чили состоится 28 июня  на стадионе "Казань Арена". Начало в 21.00.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

27.06.2017 15:38
- гость -

Хорошо, хоть "горшком" не обозвал, по нашей доброй, радушной привычке...

0  0
27.06.2017 15:45
- гость -

В России в спину и не то могут крикнуть.

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