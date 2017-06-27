Большинство читателей Amic.ru получили одну профессию, а работают по другой. Именно такой ответ в нашем опросе выбрали 115 человек.
Вторым по популярности ответом оказался "Куда родители сказали, туда документы и подал(-а)". За него проголосовали 78 человек. Примерно одинаково распределились голоса за такие варианты, как "Это был мучительный выбор", "Выбирал (-а) профессию, которая точно будет приносить доход", "Это была мечта детства" (70, 66, 60 человек).
Еще 27 читателей поступили "за компанию". Всего в опросе приняли участие 452 человека.
Посмотреть все результаты опроса вы можете в наших группах в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Комментарии
По опыту жизни я понял, что не важно, что ты выбрал, где учился и как. Главное - должно повезти.
вообще, в современном мире уже пора подойти к этому более научно. имею ввиду тестировать и направлять молодёжь на более подходящие только им специальности. может тогда и суицидов и несчастных в стране поубавиться, да и пользы от того кто на своем месте много больше бывает.