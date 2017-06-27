Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в краже парфюмерии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Известно, что в воскресенье, 25 июня, из торговой палатки возле цирка были похищены семь флаконов с духами. Общий ущерб составил три тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Вскоре злоумышленник был задержан. Он рассказал, что изначально хотел продать духи, но покупателей так и не нашел. Поэтому он просто раздарил их понравившимся женщинам.
Комментарии
Просто, безвозмездно раздаривал парфюмерию всем понравившимся женщинам!
какой молодец!!))) жаль, что он мне не встретился
Где бы взять мне пару миллионов
Я бы все их бабам раздарил!