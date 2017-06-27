Министерство здравоохранения России назвало регионы, в которых больничные листы берут чаще всего. Это Ярославская (63,6 больничных на 100 работающих), Московская (60,6 на 100) и Тверская (60,1 на 100) области, пишет RT.
Между тем в ведомстве также назвали регионы, в которых болеют меньше всего. Это Чеченская Республика (15,4 больничных на 100 работающих), Ненецкий автономный округ (26,6 на 100), Дагестан (27,4 на 100) и Татарстан (29,1 на 100).
За год гражданам России врачи выдали 19,53 миллиона больничных. В среднем по стране было выдано 43,3 бюллетеня на 100 работающих граждан, тогда как в 2015 году данный показатель составлял 43,6.
Напомним, с 1 июля в России вступит в силу законопроект об электронных больничных. Документы о нетрудоспособности будут отправлять работодателям напрямую. Это сделано для сокращения очередей в российских медучреждениях.
Комментарии
НА алтае просто мрут