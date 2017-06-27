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Минздрав: чаще всего болеют в Ярославской, Московской и Тверской областях

, ИА "Амител"
За год в России было выдано почти 20 миллионов больничных

Фото: properm.ru

Министерство здравоохранения России назвало регионы, в которых больничные листы берут чаще всего. Это Ярославская (63,6 больничных на 100 работающих), Московская (60,6 на 100) и Тверская (60,1 на 100) области, пишет RT.

Между тем в ведомстве также назвали регионы, в которых болеют меньше всего. Это Чеченская Республика (15,4 больничных на 100 работающих), Ненецкий автономный округ (26,6 на 100), Дагестан (27,4 на 100) и Татарстан (29,1 на 100).

За год гражданам России врачи выдали 19,53 миллиона больничных. В среднем по стране было выдано 43,3 бюллетеня на 100 работающих граждан, тогда как в 2015 году данный показатель составлял 43,6.

Напомним, с 1 июля в России вступит в силу законопроект об электронных больничных. Документы о нетрудоспособности будут отправлять работодателям напрямую. Это сделано для сокращения очередей в российских медучреждениях. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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27.06.2017 16:45
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