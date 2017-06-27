Фото: vdvsp.ru
Стоимость одного квадратного метра жилья в Барнауле оказалась одной из самых высоких в стране — в ТОП-50 краевая столица заняла по этому показателю 30-е место.
Соответствующее исследование провели аналитики портала Domofond.ru, сравнив цены на продажу квартир в мае текущего года с аналогичным показателем 2016-го.
В итоговом рейтинге Барнаул оказался на 30-м месте по стоимости одного квадратного метра, которая составила 46 179 рублей. К слову, годом ранее квадрат в Барнауле стоил дороже — 47 418 рублей.
При этом за год Барнаул не поменял своего положения в рейтинге, сохранив за собой 30-ю строчку.
Лидерами рейтинга предсказуемо остались Москва и Санкт-Петербург, где квадратный метр жилья стоит 199 502 и 110 351 рубль соответственно.
Третье место по дороговизне квадратного метра у Владивостока — 96 863 рубля.
Четвертая и пятая строчки достались Сочи (95 664 рубля) и Балашихе (87 270 рублей).
Любопытно, что ни один сибирский город не вошел в десятку населенных пунктов, где наблюдается наиболее высокая стоимость жилья. Лидер в СФО — Новосибирск — расположился на 12-м месте с 61 172 рублями за квадрат.
Комментарии
А скуляки... ой у народа денег нет, в другой новости комменты калякают, а тут еще не успели. ((( ну как же так, порасторопней надо!
Квадратный метр стоит столько, потому, что его за столько покупают!
Они, инопланетяне и цены у них космические!
застройщики и псевдоинвесторы надули в Барнауле этот пузырь цен!
А зарплаты самые низкие.