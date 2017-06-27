День молодежи
27 июня в России ежегодно отмечается День молодежи. К такому дню Amic.ru собрал фотоподборку из Instagram. Смотрим, какая яркая в России молодежь.
Молодёжь!!! 🙋С нашим праздником! 😆 Молодость — это здоровый оптимизм и любовь.🙆 Это вера в будущее, это сила, отвага и бесшабашность! 😋Это огромный потенциал, который может многое изменить. 😊 Пусть жизнь будет яркой, веселой, полной событий и приключений. 🔝Сегодня с 15.00 перед Авророй откроются тематические локации, после крутой концерт и фейерверк!!! 👑🎆 #молодежьКраснодара #крд #краснодар #фолов #лето #деньмолодежи
Автор фото: @nedob White Fairy Очередь из желающих сфотографироваться с этой девушкой была очень длинна :) День молодежи в Норильске, 24.06.17. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Предлагайте свои фото и новости 1.Присылайте в direct 2.Ставьте тег #allnorilsk 3.Подписывайтесь 👌 Лучшее попадёт в ленту🙌 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #норильск #norilsk #летовнорильске #внорильске #norilskcity #типичныйнорильск #таймыр #красноярскийкрай #norilsktoday #nsk #деньмолодежи #нпр #npr #talnakh #оганер #талнах #кайеркан #дудинка
С Днем молодежи💥 ▫️▫️▫️ Талантливые, энергичные, образованные и амбициозные — все это про вас, наша замечательная молодежь🙂👏🏼 Вы те люди , за которыми будущее нашей страны☝🏼 Желаем вам всегда оставаться активными, целеустремленными и верящими в успех😉 Стремитесь к своим мечтам, наслаждайтесь общением, эмоциями и новыми чувствами😎Веселитесь, развивайтесь и получайте максимум удовольствия от жизни👏🏼 С праздником❗️ #деньмолодежи #деньмолодежи2017 #молодежьказани #казаньстоличная #московскаяказань #кировскийрайонказань
Автоинспектор с железными нервами
Барнаульцы активно обсуждали видео, на котором девушка никак не может понять последовательность включения передач, путается в них и не понимает, что делать, чтобы сдать назад. При этом инструктор сохраняет полное спокойствие и продолжает объяснять.
"И смех, и грех", "Нервы железные у инструктора", "Ей на велосипеде-то ездить опасно. Какие могут быть права", "Тяжелый случай", — реагируют горожане на видео, а некоторые добавляют, что не хотели бы, чтобы этот инструктор учил их.
Страсти вокруг Telegram
На фоне возможной блокировки Telegram возглавил топ-3 самых популярных приложений на данный момент.
"Роскомнадзор отлично и бесплатно пропиарил Телеграм, при этом все отличненько работает", "Ладно, уговорили, скачаю я себе Телеграм", "Веселье только начинается..." — шутят над ситуацией пользователи интернета.
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