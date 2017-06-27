Житель Первомайского района получил срок за изготовление огнестрельного оружия для последующего ношения и хранения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Известно, что огнестрельное оружие калибра 4,6 мм он изготовил из деталей детской коляски, холодильника и других подручных материалов. После этого мужчина хранил данное изделие у себя дома.
В мае этого года мужчину нашли без сознания на пешеходном переходе в селе Зудилово. При нем было самодельное оружие, которое также изъято. Свою вину подсудимый признал.
Комментарии
Неудачно, местный террорист вошел в транс!
Поди подкинули, заставили, дело в суд!
А в Европе целые оружейные дома. Семейные. И ничё. И негров/арабов/террористов у них в разы больше. И не садят оружейников. А у нас дурдом.
p.s. оружие должно быть в свободной продаже. Тогда преступность будет в разы ниже.
Лежал без сознания могли все что угодно подсунуть, даже топор окровавленный.
4.6 не бывает. На фото даже не 5.6