Возгорание административного здания произошло в Центральном районе Барнаула днем во вторник, 27 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 12:12. Через семь минут огонь был локализован, еще через три минуты – ликвидирован.
На пожар выезжали восемь сотрудников МЧС и две единицы техники.
Как уточнили ИА "Амител" в пресс-службе ведомства, пожар произошел по адресу проспект Комсомольский, 80. На первом этаже здания находится столовая. Возгорание произошло в вентиляционном коробе.
"Ничего серьезного не случилось. Пострадавших нет", — резюмировали в ведомстве.
Комментарии
амик, картинка горящего вентиляционного короба - это пять