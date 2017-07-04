Алтайский край вступил в новый выборный сезон. Выбирать будем много. Кого и как именно, корреспондент ИА "Амител" рассказывает в этом материале. Публикация будет обновляться с появлением новой информации.

Кого выбираем?

10 сентября 2017 года — очередной Единый день голосования в России. "Больших выборов" — президентских (пройдут в 2018 году) или в Госдуму (пройдут в 2021 году) не будет. В более чем 10 регионах выберут губернаторов (Белгородская, Рязанская, Новгородская, Томская область, республики Бурятия, Карелия, Мордовия и другие). Но главные выборы этого сезона в России — муниципальные.

В Алтайском крае в этот день будут выборы исключительно местного уровня — 781 избирательная кампания. Это одна из самых масштабных кампаний в стране.

Старт был дан отдельно в каждом городе и районе края. К 22 июня кампании были объявлены по всему региону.

Жители Алтая будут выбирать только местных депутатов и глав. Будет разыграно 978 мандатов депутатов уровня городских округов и районов, 4965 депутатов сельского уровня и уровня городских поселений, 197 глав сельских и городских поселений, а также 9 референдумов.

Также пройдут довыборы одного депутата в Алтайское краевое Законодательное Собрание по избирательному округу № 10 (Ребрихинский и Павловский районы). Это место пустует почти год после перехода депутата-единоросса Валерия Елыкомова в Госдуму, куда он избрался одновременно с АКЗС.

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В выборах смогут принять участие 1 738 036 избирателей региона.

Где пройдут выборы?

Итак, выборы городских дум пройдут в шести городах: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Заринск, Новоалтайск и Яровое. Депутатов районного уровня будут выбирать в 46 районах края, депутатов сельского уровня — в 58 районах.

В семи районах края (Заринский, Краснощековский, Немецкий, Новичихинский, Панкрушихинский, Первомайский, Усть-Калманский) депутатские органы будут сформированы не на прямых выборах, а путем делегирования из поселений.

В Барнауле, Бийске и Рубцовске выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по одномандатным округам (мажоритарная система), половина — по спискам партии (пропорциональная система). В остальных территориях будут выбирать только одномандатников.

Какие будут кандидаты?

До выборов осталось менее трех месяцев, но официальная процедура выдвижения кандидатов еще не стартовала, так что партии неохотно пока называют имена. Впрочем, скамейка запасных у всех короткая, потому партии еще не определились по всем территориям.

"Единая Россия"

Первая партия, которая назвала имена кандидатов. Например, список партии на выборы в БГД возглавит глава администрации Барнаула Сергей Дугин.

Также в первой тройке сопредседатель регионального отделения ОНФ, депутат БГД Марина Ермоленко и председатель правления краевого отделения "Российский Союз ветеранов Афганистана", депутат БГД Сергей Завалихин. Кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам партия пока не согласовала окончательно. Но примерно это будет соответствовать раскладу после праймериз.

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В Бийске партийный список возглавят исполняющий обязанности главы администрации наукограда Александр Студеникин, председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко, директор бийского строительного управления №1 Юрий Кудинов. В Рубцовске первая тройка выглядит так: главный врач рубцовского онкологического диспансера Василий Курганский, директор Рубцовского филиала ОАО "Алтайвагон", депутат АКЗС Юрий Кайро, директор МУ "Троллейбусное предприятие г. Рубцовска", секретарь Рубцовского отделения партии Сергей Черноиванов.

ЛДПР

На выборах в Барнауле, Бийске и Рубцовске партию возглавит лидер партии, политик федерального уровня Владимир Жириновский. Он, несомненно, станет паровозом для партии (известный кандидат, который тянет партию).

Владимир Жириновский почти на всех выборах и во многих регионах встает во главу списка. Неплохой ход при его высокой узнаваемости. За ним в БГД в общегородском списке идут недавно избранный координатор алтайского реготделения ЛДПР Дмитрий Ворсин и действующий депутат БГД Алексей Скосырский.

В Бийскую думу вторым в списке идет Вадим Глушков, третьим — Алексей Карасев. Оба — активисты партии. В Рубцовске после Жириновского идут депутат АКЗС Ирина Шудра, действующий депутат местного горсовета Сергей Дерябин.

Имена кандидатов в БГД смотрите здесь, в Бийскую думу и Рубцовский горсовет здесь.

КПРФ, "Справедливая Россия" и другие партии пока молчат. Ждем.

Всего же 45 партий могут (имеют право по закону) пойти на выборы в Алтайском крае в 2017 году. Кстати, в регионе зарегистрировано 46 региональных отделений политических партий.

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В довыборах в АКЗС смогут принять участие только шесть партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Яблоко", "ПАРНАС".

Как будет проводиться голосование?

По традиционной схеме. Голосование пройдет с 8 утра до 20 часов вечера в воскресенье, 10 сентября 2017 года. На территории края будет работать 1 642 избирательных участка. Найти свой участок можно здесь.

Открепительных удостоверений не будет, то есть проголосовать вы сможете только по прописке.

Зато будет возможность проголосовать досрочно. Позже мы распишем подробно, где и как это можно сделать.

Сколько стоят выборы?

На проведение муниципальных выборов из краевого бюджета будет выделено 68 миллионов рублей. Еще 9 млн рублей пойдет на довыборы в АКЗС.

Кандидаты и партии могут потратить на избирательную кампанию ограниченную сумму.

Кандидат в местную думу (совет депутатов) в муниципальном образовании, где живет более 200 тысяч избирателей (Барнаул), имеет право потратить до 1 млн рублей, партия — 10 млн рублей.

В Бийске и Рубцовске (от 100 до 200 тысяч избирателей) — 500 тысяч рублей для кандидата и 4 млн рублей для партии.

В Заринске, Новоалтайске, Павловском районе (от 40 до 100 тысяч избирателей) — 200 тысяч рублей и 2 млн соответственно.

В Яровом, Алтайском, Локтевском, Топчихинском районах (от 20 до 40 тысяч избирателей) — 100 тысяч рублей и 1 млн соответственно.

И так далее: чем меньше город/район/село, тем меньше сумма.

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Как правильно проголосовать?

Повторимся, единых выборов в этом году не будет, а потому в каждой территории будут свои бюллетени. В Барнауле, например, каждый избиратель получит два бюллетеня: с именами партсписка по своему округу и именами одномандатников по округу. То же в Бийске, Рубцовске. Жители Ключевского района получат бюллетени со списками партий в районное Собрание депутатов, а жители семи сельсоветов – еще бюллетени со списками партий на выборах в представительные органы своих сельсоветов.

Исключение: жители Ребрихинского и Павловского районов кроме бюллетеней по выборам районного уровня и сельским выборам (в каждом селе свои кандидаты) получат еще бюллетень с именами кандидатов на довыборы в АКЗС.

Чем примечательны эти выборы?

По действующему законодательству в Алтайском крае нет прямых выборов глав городов и районов. Так что их мы выбирать не будем.

Но их будут выбирать депутаты, которых изберут жители края. Каждая новоизбранная дума / собрание депутатов выберет главу района или города из числа кандидатов, прошедших по конкурсу. Подробнее об этой процедуре читайте на примере Барнаула.

Так что эти выборы важны не только самой процедурой, но и тем, как потом выберут главу. В большинстве случаев это будет кандидат, поддержанный "Единой Россией" (партия традиционно набирает большинство во всех представительных органах края) и краевой властью. Но возможны и исключения. Например, после выборов 18 сентября 2016 года партией большинства в Камне-на-Оби и Каменском районе стала "Справедливая Россия". Они не давали власти провести своего кандидата полгода.

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Еще один важный момент: после выборов во многих городах и районах меняется система управления. Последние годы она была двуглавой: был глава администрации (сити-менеджер, работает по контракту, возглавляет администрацию) и глава города (избранный из числа депутатов и возглавляющий представительный орган власти). Теперь будет глава города/района, но с функциями сити-менеджера. В представительные органы вернется должность председателя.

А вот глава поселения может избираться из числа депутатов или на прямых всенародных выборах либо по конкурсу. Каждый муниципалитет выбирает вариант самостоятельно.