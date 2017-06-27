Фото: vk.com/barneos22
Транспортный затор возник на железнодорожном переезде в Барнауле из-за разлившегося молока.
Об этом случае сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "На Солнечной Поляне (пересечение с ул. Горской) разлилось молоко. Из-за этого небольшой затор", — констатирует автор заметки.
На фото с места событий видно, что молоко перевозили в кузове грузовой машины.
Комментарии
Если это продукция "молочной сказки", то население выражает благодарность, что избавили нас от этого пальмового д#рьма под видом "молока"!