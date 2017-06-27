Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы города Видное Московской области, которая пыталась зарезать свою мать и двух дочерей. Об этом пишет "Лента.ру".
Как сообщается, ЧП случилось в ночь на вторник, 27 июня. Женщина взяла нож и ранила в грудь свою спящую 52-летнюю мать. После этого она нанесла множественные удары в область живота своим спящим дочерям 11 и 2 лет.
Все пострадавшие находятся в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
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