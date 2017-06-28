Дожди, град, грозы, сильный ливень прогнозируют синоптики в восточных районах Алтайского края на среду, 28 июня. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в этот день воздух прогреется до +23...+28 градусов.
Ветер в среду будет дуть северо-западный, днём 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17. Что касается Барнаула, то здесь столбики термометров поднимутся до +24...+26 градусов. Также в краевой столице прогнозируют дождь, грозу, местами град.
Напомним, в регионе в период с 27 по 30 июня местами сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости).
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