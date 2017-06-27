Студенты престижного МГИМО на "Мерседесе" устроили смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает паблик MASH.
ДТП произошло при перестроении. Сразу после аварии внедорожник скрылся.
23-летнего байкера Аркадия Дымова с тяжелыми травмами увезли в больницу. Через несколько часов он скончался.
Найти внедорожник удалось вскоре после ДТП. Автомобиль вылетел в кювет, зацепив остановку. За рулем был пьяный студент МГИМО Аркадий Смелов, сообщает паблик.
Очевидцы говорят, что при столкновении с байкером за рулем "Мерседеса" была девушка. Пассажир и водитель могли поменяться местами.
Комментарии