Полиция задержала участников встречи воров в законе в Москве, которые должны были выбрать "смотрящего" по Новосибирской области, говорится в сообщении МВД РФ.
Встреча прошла в грузинском ресторане на Рублевке. Там собрались"лица, причисляющие себя к категории так называемых воров в законе" из Москвы и Новосибирской области.
"В результате проведенных мероприятий доставлены в отдел полиции 11 человек, в том числе так называемые воры в законе Каха Гальский, Гуджа Кутаисский. Все доставленные отработаны на причастность к ранее совершенным преступлениям, проверены по учетам МВД России", — сообщили в ведомстве.
В операции участвовали сотрудники СОБРа "Рысь", Росгвардии и новосибирские полицейские.
Как пишет tayga.info, криминальные авторитеты хотели обсудить назначение Павла Брусунцева по кличке Паша Бешеный. Регион также представлял Руслан Слюсарь.
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