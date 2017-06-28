Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 120 квадратных метров продают в кирпичной высотке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 11,85 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Новая квартира с дорогим дизайнерским ремонтом и элитной мебелью. Высота потолков – три метра…Вид на лес. Теплые полы. Просторный коридор. К покупке квартиры бонусом остаются для Вас: новая дорогостоящая итальянская кухонная мебель, новая встроенная бытовая техника, встроенные шкафы-купе", — отмечается в объявлении.
Продавец подчеркивает, что дом находится на огороженной территории, имеется система видеонаблюдения, рядом множество магазинов, охрана, парковки.
Комментарии
Кроме дверей ни чего не увидел
а где мебель ылитная? и вообще это как?