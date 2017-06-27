На улице Привокзальной в Барнауле вечером 27 июня прорвало трубу, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Жители города как обычно радуются: "Да здравствует + 1 фонтан в нашем городе", "Ого! Красиво-то как! Не ремонтируйте, оставьте так)". Другие предлагают сходить проверить, горячая или холодная вода в фонтане.
Через несколько минут у струи собрались местные дети.
Некоторые предлагают подъезжать, чтобы помыть автомобиль. Напомним, ранее в Чите прорвало трубу котельной. В результате получился мощный фонтан высотой до 6 метров. Водители с соседних улиц не растерялись и устроили автомойку.
В настоящее время в краевой столице в контуре ТЭЦ-2 проводится ремонтная кампания на сетях. Возможно, случившееся связано с гидравлическими испытаниями. Отметим, что для Барнаула такие фонтаны не являются редкостью. Во время первой волны опрессовки такие порывы фиксировались горожанами неоднократно.
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