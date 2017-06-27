Проводникам "Аэрофлота", которые состояли в независимом Шереметьевском профсоюзе бортпроводников, выплатили премию за 2016 год в размере 870 рублей, а не состоящие в профсоюзе получили премии от 100 тысяч рублей, пишет "Дождь" со ссылкой на руководителя независимого профсоюза Илону Борисову.
Борисова рассматривает произошедшее как "дискриминацию". По ее словам, профсоюзы бортпроводников обратили внимание на вопрос о премиях после того, как "Аэрофлот" отчитался о чистой прибыли в 38,8 миллиарда рублей.
"Мы прорабатывали действия по индексации заработной платы, но она так и не была проведена, индексировали только окладную часть. При этом по закону должны индексироваться все выплаты, в том числе тарифные ставки, летные ставки, летные часы и так далее. "Аэрофлот" утверждает, что после индексации летчики получили премии от 2 до 3 тысяч, а бортпроводники — от 400 рублей. Это просто смешно", — рассказала Борисова.
По ее мнению, это связано с давлением на независимый профсоюз. Якобы снижение премии — это попытка "снизить количество членов независимого профсоюза, ударив рублем".
В "Аэрофлоте" не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, пишет издание.
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