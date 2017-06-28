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Цены на бензин в Алтайском крае, пережившие в середине июня резкий скачок, продолжают увеличиваться.
Это следует из аналитического доклада Центрального диспетчерского управления ТЭК, в котором относительно периода 18-25 июня говорится следующее: "В Сибирском ФО средняя цена возросла на +0,08 руб./литр, до 36,04 руб./литр, вследствие повышения цен в Алтайском крае, Кемеровской и Томской областях, Республиках Бурятия и Алтай".
В данном случае речь идет о самой популярной марке бензина АИ-92.
Рост цен на АИ-95 на сей раз обошел Алтайский край стороной. Здесь засветились следующие регионы: "В Сибирском округе автобензин подорожал на +0,06 руб./литр, до 38,17 руб./литр, вследствие роста цен в Красноярском крае, Республике Хакасия, Иркутской, Кемеровской и Томской областях".
Общефедеральная тенденция также остается неутешительной. "В период с 18 по 25 июня на АЗСВИНК Российской Федерации средние цены повысились на все виды нефтепродуктов, тенденция роста сохраняется три недели подряд", — констатируется в докладе.
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