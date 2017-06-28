Фото: barnaul.org
Спецтехника активно работает на улицах Барнаула, осуществляя очистку транспортных магистралей города – ежедневно с дорог вывозят от 40 до 100 тонн смета.
Как уточняют в пресс-центре мэрии, этими работами занимаются специалисты муниципального предприятия "Автодорстрой".
Городские власти подчеркивают, что техника работает не только в центре краевой столицы, но и в спальных районах.
Что касается тротуаров, то на них пыль и мелкий мусор убираются при помощи вакуумной подметально-уборочной машины ВКМ-2020.
Кстати, напомним, что в этом году городская администрация объявляла аукцион на приобретение десяти подметально-вакуумных уборочных машин.
Комментарии
Пустыню пылесосить - вот смысл этого занятия.
Ни разу не видел их на Солнечной Поляне. Видимо о другом городе речь...
28.06.2017 08:09 - а чЁ за захолустный городок - Солнечная поляна, ни разу не слышал...