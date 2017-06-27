Президент РФ Владимир Путин приехал в дом к жительнице Ижевска, которая пожаловалась на аварийные условия своего жилья в ходе "Прямой линии" 15 июня, передает ТАСС.

Президент прибыл в Ижевск с рабочей поездкой, в ходе которой посетит концерн "Калашников" и примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.

Сразу по прилету Путин решил заехать и лично проинспектировать условия, в которых проживает жительница города Анастасия Вотинцева. Она встретила президента на крыльце дома вместе с тремя детьми и сестрой. Все они ютятся в одной комнате, в которую можно попасть через трехметровую кухню. Водоснабжение жители проводили за счет собственных средств, газ по-прежнему отсутствует.

Президент убедился в непригодных для жизни условиях уже с крыльца.

После Путин поздравил с днем рождения Анастасию, преподнес ей цветы и вручил ей путевку в Сочи.

"Простой, но хороший — поездка в Сочи", — заявил президент о подарке под восторженные крики и аплодисменты семьи Анастасии. Та ответила: "Но вы сегодня мой самый главный подарок".

15 июня жительница Ижевска рассказала главе государства, что аварийный дом, в котором она живет, будет расселен только в 2029 году. Путин тогда пообещал во время поездки в Удмуртию разобраться в ситуации с расселением аварийного жилья.

Сразу после "Прямой линии", по словам Анастасии, подъезд к дому, который был в ямах, засыпали гравием.