Байкеры собрались во вторник, 27 июня, у здания МГИМО в Москве после гибели мотоциклиста в ДТП с участием студентов этого вуза, передает ТАСС.
С места событий организована прямая трансляция.
ДТП произошло в ночь на 26 июня на Кутузовском проспекте. Автомобиль марки Mercedes, в котором находились несколько студентов МГИМО, насмерть сбил мотоциклиста. По факту аварии проводится проверка, сообщили в ведомстве.
Сейчас возле здания МГИМО находятся несколько десятков байкеров.
По информации СМИ, участвовавшие в ДТП студенты вуза были пьяны и пытались откупиться от полицейских.
Байкеры требуют расследования ДТП.
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