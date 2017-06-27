Следствие обнаружило у Кирилла Серебренникова квартиру в Берлине, которая обошлась российскому режиссеру в 300 тысяч евро, сообщает LIFE.
Квартира якобы была куплена 9 мая 2012 года, когда Минкульт занимался финансированием "Седьмой студии". Также удалось установить схемы вывода бюджетных денег по фиктивным договорам на оказание услуг.
Судя по документам, "Седьмая студия" закупала бумагу, подарочные наборы, алкоголь, но договоры оказались левыми, никаких услуг получено не было.
Как отмечается, было замешано 160 фирм-однодневок, которые помогали отмывать деньги. Теперь следствие выясняет, на что именно ушли выведенные средства.
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