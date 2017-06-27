Российская наука в настоящее время находится "на взлете" по макропоказателям, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на совместном заседании Совета Российского Союза ректоров и президиума Российской академии наук, передает ТАСС.
"Задача, которая перед нами стоит, потребует больших усилий, может быть даже более масштабных, чем мы привыкли... у нас есть все шансы, чтобы их решить. И по макропоказателям, что бы ни говорили, наша наука находится как раз на взлете", — сказала Васильева.
Этот вывод она сделала на основе целого ряда параметров. Так, по ее словам, число молодых ученых в российской науке выросло до 43%, или увеличилось на 8,3 тыс. человек по сравнению с летом 2016 года.
"У нас растет неожиданно финансирование науки... У нас за последний год прирост внебюджетного финансирования превышает 19 млрд рублей", — сообщила Васильева.
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