Бабушкинский суд Москвы во вторник, 27 июня, приговорил националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу "Тесак", к 9 годам колонии строгого режима, сообщает LIFE.
Его признали виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе "Возбуждение ненависти и вражды", "Разбой" и "Хулиганство".
Одним из эпизодов этого дела стало нападение на торговцев спайсами в период с 2013 по 2014 год.
Прокурор просил для Марцинкевича и его сообщников от 3 до 11,5 лет лишения свободы. Максимальный срок предназначался именно для главного обвиняемого.
Он был объявлен в розыск по линии Интерпола. В январе 2014 года он был задержан правоохранительными органами Кубы и депортирован в Россию из-за отсутствия у него документов, удостоверяющих личность.
Марцинкевича уже трижды судили за возбуждение ненависти. До этого Кунцевский суд Москвы в 2014 году приговорил его к двум годам и девяти месяцам колонии. Сегодняшний приговор стал для него четвертым.
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