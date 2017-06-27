Госдепартамент США включил Россию и Китай в список стран, не выполняющих минимальные требования по борьбе с работорговлей, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на доклад американского внешнеполитического ведомства, опубликованный во вторник, 27 июня.
В реестр попали 187 государств, в которых оценивались действия правительств по борьбе с работорговлей с 1 апреля 2016-го по 31 марта 2017 года.
Москва и Пекин вошли в третью группу, где находятся 23 страны. По мнению Госдепа, власти этих государств "не выполняют минимальные стандарты в соответствии с американским законом о защите жертв работорговли и не предпринимают шагов в данном направлении".
В списке также находятся Белоруссия, Туркмения, Узбекистан, КНДР, Сирия, Иран и Венесуэла.
Комментарии
конечно. есть страны, в которых рабами можно торговать без проблем
О, как! Доклад-то, для кого? Для ООН, какой-то конференции или для себя - любимых? Эксперты по всем континентам пытались купить/продать рабов (труд, секс, кредиты, ...) или по информации СМИ... Обычно, чтобы выглядеть попушистее, надо соседей о..гадить и заодно клинья вбить.. Ну, добрые, ну хорошие, ну мирные...