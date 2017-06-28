Союз журналистов Алтайского края с глубоким прискорбием сообщает о кончине Егорова Анатолия Георгиевича, члена Союза журналистов России, автора нескольких книг в прозе и стихах и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
Анатолий Егоров окончил Литературный институт им. Горького в Москве, начинал трудовую деятельность в газете "Звезда Алтая", "Молодежь Алтая", "Вечерний Барнаул". Он редактировал газету "Деловой курьер Алтая". В последнее время сотрудничал с Союзом журналистов и продолжал творческую деятельность.
12 августа талантливому, разностороннему журналисту, прозаику и поэту исполнилось бы 63 года.
Прощаемся его стихами:
"Все вместе — жизнь, любовь и память,
И даже смерть - в одном лице
Века парят под небесами,
Не помышляя о конце".
Прощание с Анатолием Георгиевичем состоится 30 июня с 12 до 13 часов по адресу: г. Барнаул, ул. Космонавтов, 64.
Редакция портала Amic.ru приносит свои соболезнования родным и близким Егорова Анатолия Георгиевича.
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