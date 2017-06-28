Школьника задержали за возложение цветов к зданию Минкомсвязи

В Москве за возложение цветов к зданию Министерства массовых коммуникаций и связи задержан несовершеннолетний, сообщает "ОВД-Инфо".
Школьник решил возложить цветы у здания ведомства в связи с рядом запретительных инициатив, в частности — возможной блокировкой мессенджера Telegram.
По мнению молодого человека, подобные инициативы означают смерть министерства, поэтому цветами он хотел почтить его память.
К школьнику подошел полицейский и поинтересовался, что означают цветы. Далее он принял решение задержать несовершеннолетнего и доставить его в ОВД "Тверской". После разъяснительной беседы в кабинете инспектора по делам несовершеннолетних школьника отпустили из ОВД. Какие трудности в связи с этим поступком ожидают его далее, не сообщается.
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