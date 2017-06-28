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Путин ответил на "жалобу" главы Удмуртии о попытках протестов в регионе

, ИА "Амител"
Бречалов тут же попытался заверить президента, что идея протестов не вызвала интереса у жителей

Фото: Politobzor.net

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что в республике были попытки провести протесты 12 июня, пишет LIFE.

При этом, как отмечается, Бречалов тут же попытался заверить президента, что идея протестов не вызвала интереса у жителей.

В ответ на эти слова Путин коротко заявил: "Все имеют право проявить инициативу".

Во вторник, 27 июня, в ходе посещения Ижевска Путин лично проверил аварийное жилье, о котором ему рассказала жительница региона в ходе "Прямой линии". Также президент поручил Бречалову расселить наиболее нуждающихся до конца года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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