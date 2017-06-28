Команда Telegram работает над простым методом обхода возможной блокировки мессенджера в России, сообщается на канале "Новости Telegram".
"Дорогие подписчики! Сейчас команда Telegram активно работает над простым методом обхода возможной блокировки Telegram в России. Обещаем, что это будет делаться в два клика, а справиться сможет абсолютно любой из вас", — говорится в сообщении.
Подробнее о методах обхода возможной блокировки пообещали рассказать в ближайшие дни.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал команду Telegram и лично Павла Дурова предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. Он допустил блокировку мессенджера, если его администрация продолжит нарушать российское законодательство.
Комментарии