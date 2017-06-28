Неадекватный водитель в Москве после задержания устроил зажигательные танцы. Мужчину сняли на видео очевидцы инцидента и выложили в сеть. Вероятно, снимали водителя сами полицейские.
Судя по кадрам, мужчина явно был под действием алкоголя или наркотиков. По словам очевидцев, в таком виде мужчина управлял автомобилем. Также сообщается, что машину он угнал.
В "первом акте" мужчина танцует сидя в автомобиле полиции. Действие во "втором акте" разворачивается на улице, где танцевать водителю не помешали даже наручники, которые, кстати, помешали скинуть стесняющий в плечах движения пиджачок .
В "третьем акте" неунывающий мужчина танцует в отделении полиции. Задержанный не обращает ни малейшего внимания на происходящее вокруг. Наручники сняты с одной руки и хорошему танцору уже ничего не мешает раскрыть образ, дополненный бутылкой воды.
Обратите внимание, насколько отдан танцу задержанный и насколько восхищен им борец за общественную безопасность. В какой-то момент танцующий, потеряв равновесие, чуть не упал, но сотрудник вовремя подоспел на помощь.
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