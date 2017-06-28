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Фотоновости. Барнаульцы жалуются на провал асфальта на улице Попова

, ИА "Амител"
Коммунальщики огородили яму лентой

Жители Барнаула жалуются на провалившийся асфальт за жилым домом, расположенным на улице Попова, 100, в паблике Barnaul 22.

"Уже давно провалился асфальт на погреба и гаражи. Никому нет дела, все ходят только фотографируют. После позавчерашних ливней появилась ленточка, больше у коммунальщиков денег не хватило", — пишут подписчики паблика.

У комментаторов мнения разделились. Одни считают, что ремонтом должны заняться городские дорожные службы, другие уверены, что это работа управляющей компании. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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