Жители Барнаула жалуются на провалившийся асфальт за жилым домом, расположенным на улице Попова, 100, в паблике Barnaul 22.
"Уже давно провалился асфальт на погреба и гаражи. Никому нет дела, все ходят только фотографируют. После позавчерашних ливней появилась ленточка, больше у коммунальщиков денег не хватило", — пишут подписчики паблика.
У комментаторов мнения разделились. Одни считают, что ремонтом должны заняться городские дорожные службы, другие уверены, что это работа управляющей компании.
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