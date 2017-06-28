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Депутаты Госдумы РФ снова предлагают отменить в России длинные новогодние каникулы. Как вы относитесь к этой инициативе?

Категорически против

За, если введут какие-нибудь другие праздники в другие месяцы

За, слишком долго отдыхаем в январе

Можно немного сократить новогодние каникулы