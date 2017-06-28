Ночная экскурсия пройдет в барнаульском зоопарке 30 июня. Билеты, которые будут куплены после 20.00, принимают участие в розыгрыше ценных призов (пылесос, утюг и др).
В зоопарке говорят, что на ночной экскурсии можно будет увидеть малышей, родившихся в этом месяце (вьетнамской свинки, косули, европейского благородного оленя, северного оленя, волчонка).
Также посетители зоопарка смогут принять участие в кормлении хищников.
Комментарии
Принять участие в кормлении хищников. В качестве чего? В качестве еды?
28.06.2017 09:36
Мимопроходящий
Глупенький, сказано же для корма будут предоставлены малыши, родившиеся в этом месяце (вьетнамской свинки, косули, европейского благородного оленя, северного оленя, волчонка).
))))))))
Также посетители зоопарка смогут принять участие в кормлении хищников.
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Звучит угрожающе. В прошлом году одна девушка уже пыталась ночью принять участие в кормлении тигра.