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84-летняя пенсионерка бесследно исчезла в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Местонахождение бабушки неизвестно с 13 июня

Фото: vk.com/la_altay

Волонтеры в Алтайском крае разыскивают 84-летнюю пенсионерку, которая пропала 13 июня текущего года.

Ориентировка на пожилую женщину опубликована в сообществе поискового отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Надежда Борисовна Рева проживает в селе Павловка Локтевского района.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые короткие, глаза серые.

Была одета в синий платок с синими цветами, коричневую куртку, белый халат с синими цветами и коричневые сандалии.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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