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Новости

Фотоновости. Житель Алтайского края в промышленных масштабах выращивал мак

, ИА "Амител"
Незаконную деятельность 45-летний мужчина осуществлял в селе Хмелевка

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Полиция в Алтайском крае задержала 45-летнего жителя села Хмелевка, который выращивал на своем участке более 13,5 тысяч кустов мака, сообщили в ГУ МВД по региону.

Мак мужчина культивировал на ухоженных грядках. "Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что семена мака он посеял в мае этого года, исключительно для собственного потребления. Чтобы получить хороший урожай, мужчина тщательно ухаживал за растениями", — добавляют в полиции.

Для вывоза растения, содержащего наркотические средства, полицейским понадобилось 15 коробок.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Ранее мужчина уже был судим за незаконное хранение наркотиков.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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