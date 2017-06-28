Полицейские в Алтайском крае задержали мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля ВАЗ-2106, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Известно, что машина была угнана ночью в селе Ключи. Она была открытой, ключи находились в салоне. Угнанное авто удалось найти утром на трассе в одном километре от села Новополтавка. Чуть позже был задержан и подозреваемый. Им оказался уже судимый 39-летний местный житель.
Он рассказал, что действительно украл автомобиль. По дороге он слетел с трассы в кювет, попросил водителей попутных машин о помощи. Автомобиль достали, он снова поехал, но машина неожиданно загорелась.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновному грозит до пяти лет лишения свободы. Ущерб хозяину машины оценивается в 50 тысяч рублей.
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