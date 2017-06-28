Среда, 28 Июнь, 11:43

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Депутаты Госдумы РФ снова предлагают отменить в России длинные новогодние каникулы. Как вы относитесь к этой инициативе?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,88
€ 65,96
Brent
$ 51,5
22°
Обь
300см -10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 15-летие FM-ПродакшнДорожный ремонт – 2017 Выпускные балы-2017
Новости

Дело о смертельном ДТП в центре Барнаула: водителю BMW X5 продлили арест

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Расследование этого резонансного уголовного дела завершается

Фото: vk.com/barneos22

Водителя автомобиля BMW X5, обвиняемого в совершении ДТП в центре Барнаула, в результате которого погибли два человека, оставили под стражей до 28 июля.

Как сообщила порталу Amic.ru помощник председателя Октябрьского районного суда Светлана Ганзвинд, ходатайство правоохранительных органов о продлении меры пресечения в отношении мужчины было рассмотрено еще 16 июня.

"Суд удовлетворил ходатайство и продлил меру пресечения до 28 июля", — сказала собеседница.

Судя по всему, в настоящее время расследование этого громкого уголовного дела уже завершается. Видимо, в этой связи арест обвиняемого пролонгировали только на месяц.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, смертельное ДТП в центре Барнаула в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Молодежной произошло 29 апреля этого года.

Ранее указывалось, что 24-летний Алексей Бикташев, находившийся за рулем BMW X5, на огромной скорости проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль "Лада Ларгус". После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.

27-летняя горожанка была госпитализирована, но в больнице она скончалась. Водитель "Лады", 62-летний мужчина, получил травмы и был доставлен в краевую клиническую больницу. Врачи провели операцию, но спасти мужчину не удалось.

В связи с аварией было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК Российской Федерации "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По данным предварительной экспертизы, водитель BMW был нетрезв. В полиции сообщали, что в период с 2014 по 2017 год ему было выписано 34 штрафа.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

28.06.2017 10:53
- гость -

так он от онкологии уже вылечился ?

0  0
28.06.2017 11:03
- гость -

а что по твоему больных онкологией не судят)))???

0  0
28.06.2017 11:05
- гость -

Да он походу и не болел.

0  0
28.06.2017 11:10
- гость -

да пофиг ваще ...свое получит

0  0
28.06.2017 11:17
- гость -

таких закрывать надо как за умышленное убийство.
2-х человек угробил, бухой...
минимум пятнашку по рогам.

0  0
28.06.2017 11:21
гость


28.06.2017 11:17
- гость -

Там пятерка, максимум. Это же по неосторожности. Может кроме справки из психиатрии и наркологии, надо еще из онкологии? Если человек реально серьезно болен, у него не может быть нормальная психика. Допускаю, что такие люди почти постоянно под алкоголем или наркотиками

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
11:33
251 избирательный участок откроется на выборах 10 сентября в Барнауле 0
11:24
Мужчина в Москве впервые расплатился биткоинами в ресторане 0
11:15
Аграрный кластер создадут в регионе: итоги форума "День сибирского поля" 0
11:03
Очевидцы: КамАЗ протаранил легковые автомобили в Барнауле 2
11:00
Почему лучше покупать мясо в магазинах? 3
10:48
BBC: на Украине взяли в плен российского разведчика из Алтайского края 20
10:37
Дело о смертельном ДТП в центре Барнаула: водителю BMW X5 продлили арест 6
10:30
Сладкий подарок: как порадовать гостей на свадьбе? 0
10:25
Двое мужчин разбились на стройке в Москве, упав с 20-го этажа 2
10:14
Евгений Росс споет для жителей Алтайского края на Фестивале хорошей песни 0
10:10
Совместную акцию приготовили "Леруа Мерлен" и ЖК "Большая Медведица" 0
10:06
Алтайские полицейские нашли на трассе угнанный сгоревший автомобиль. Фото 1
10:00
Доступный спорт: СК "Темп" приглашает всех на "Час дворового футбола" 0
09:50
Фотоновости. Житель Алтайского края в промышленных масштабах выращивал мак 1
09:36
Что за популярная игрушка спиннер и почему дети сходят по ней с ума? 20
09:30
Топ-10 летних новинок подготовил магазин "Читай-город" 10
09:27
"Ночь в зоопарке" пройдет в Барнауле 30 июня 4
09:17
84-летняя пенсионерка бесследно исчезла в Алтайском крае 0
09:09
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Республике Алтай в ночь на 28 июня 1
08:50
Град диаметром пять сантиметров выпал в Краснодарском крае 0
08:32
Фотоновости. Барнаульцы жалуются на провал асфальта на улице Попова 1
08:14
Ночной пожар в Барнауле тушили 12 человек 1
07:45
Время уборки: показываем, как в Барнауле спецтехника чистит улицы 9
07:24
"Имидж – это не только костюм". 4 секрета привлекательности от имиджмейкера 39
07:03
Квартиру с элитной мебелью и видом на лес продают в Барнауле 9
06:44
Как изменятся тарифы на коммуналку в Алтайском крае с 1 июля? 67
06:23
Дожди, град и жара ожидаются в Алтайском крае 28 июня 0
06:01
Ни шагу назад: рост цен на бензин не останавливается в Алтайском крае 4
05:01
"Лучший медляк для выпускного": девушка поздравляет с окончанием школы 5
04:01
"Танцующий угонщик": мужчина после задержания устроил зажигательные танцы 3
03:01
Разработчики Telegram пообещали обход блокировки "в два клика" 1
02:01
Путин ответил на "жалобу" главы Удмуртии о попытках протестов в регионе 1
01:27
Школьника задержали за возложение цветов к зданию Минкомсвязи 3
00:15
Умер известный алтайский журналист Анатолий Егоров 3
23:59
Госдеп включил Россию в список стран с проблемами в области работорговли 7
23:45
Националиста Тесака приговорили к 9 годам строгого режима 0
23:07
Глава Минобрнауки Васильева: российская наука находится на взлете 2
22:51
Следователи нашли у Серебренникова квартиру в Берлине за 300 тысяч евро 8
22:27
Байкеры собрались у МГИМО после гибели мотоциклиста из-за пьяных студентов 4
22:11
Путин приехал к "аварийной" жительнице Ижевска и подарил ей путевку в Сочи 1
21:57
Тиньков удалил Telegram и назвал Дурова быдлом 2
21:21
"Аэрофлот" обвинили в ущемлении бортпроводников по профсоюзному признаку 0
21:01
Ливень затопил в многоэтажке верхние 7 этажей из 14. Видео 0
20:51
Полиция задержала претендента на "смотрящего" за Новосибирской областью 0
20:29
Фонтан высотой в несколько этажей забил из-под земли в центре Барнаула 0
20:01
Пьяные студенты МГИМО сбили байкера и скрылись с места ДТП 0
19:45
День молодежи, инспектор с железными нервами и Telegram: обзор соцсетей 0
19:26
Жительница Подмосковья ранила ножом спящую мать и двух своих дочерей 1
19:16
Штраф в 2,42 млрд евро получила компания Google 1
19:08
Коротко о главном: дорогой квадратный метр, кидалы и достойная зарплата
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 июня

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.