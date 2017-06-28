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Новости

BBC: на Украине взяли в плен российского разведчика из Алтайского края

, ИА "Амител"
22-летний Виктор Агеев служил по контракту в военной разведке

Фото: i1.wp.com

Уроженец Алтайского края, служащий в военной разведке России, Виктор Агеев был взят в плен украинскими военными в ходе боев под Луганском. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на BBC.

Известно, что инцидент произошел 24 июня в Луганской области. Там произошло столкновение бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Во время столкновения был убит российский офицер, еще четверо служащих попали в плен. Среди них – 22-летний Виктор Агеев. Ранее он служил по призыву  в Новочеркасске Ростовской области, а после начал служить по контракту в военной разведке.

Родные Агеева рассказали, что в последний раз разговаривали с ним месяц назад. О судьбе его родственники ничего не знают. В Минобороны не дали комментарий по этому поводу.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

28.06.2017 10:52
- гость -

Ну вот, а говорят там не наемники а добровольцы. А какая между ними разница? Добровольные наемники?

0  0
28.06.2017 10:54
- гость -

#Ихтамнет

0  0
28.06.2017 10:56
- гость -

Пусть сельсовет своего землячка-наёмника(сдавшегося в плен) и выкупает

0  0
28.06.2017 10:58
гость

Смелый доброволец. Должны выменять на нацика. 1 военный доброволец в год не большие потери, но жалко парня. Надо срочно ловить нацика.

0  0
28.06.2017 11:00
- гость -

в марте дембельнулся и решил подзаработать на чужой кровушке.....вернётся с новыми документами, уже без А в фамилии

0  0
28.06.2017 11:03
- гость -

(сдавшегося в плен)

С чего вы взяли, что он сдался?. Может после взрыва в без сознательном состояинии

0  0
28.06.2017 11:07
гость

Там полно наших добровольцев, также как и их родственников

0  0
28.06.2017 11:08
гость

а после начал служить по контракту в военной разведке

Интересно сколько там платят, ходят слухи, что за сотку?

0  0
28.06.2017 11:09
- гость -

Трамп обещал поставить хохлам оружие обороны уже в этом году, в том числе ночные прицелы и снайперские комплексы, чтобы такие витьки меньше шастали...

0  0
28.06.2017 11:10
Гость

Опять: у диверсантов полный комплект документов с собой,
запись в фейсбуке,
контрактник не умеющий стрелять...
Фото первой страницы военного билета, сомневаюсь чтобы в Российском военкомате выдавая билет сделали перенос слова "професси-" и сновой строки "-онального образования", это же не гейропа, нет в России такого образования. Даже если он настоящий, где указано что он до сих пор контрактник? Может его уволили неделю назад и в данный момент он доброволец и это его дело.

0  0
28.06.2017 11:15
гость


28.06.2017 11:10
Гость
Опять: у диверсантов полный комплект документов с собой

Я допускаю, что это не фальсификация, бардак, к сожалению, еще не отменили. Воевать можно и не беря с собой военный билет. Тем более разведчику. Не могу представить, что у Исаева под фромой штандартерфюрера СС был паспорт гражданина СССР и военник.

0  0
28.06.2017 11:16
Дмитрий

Мутная история, согласен с гостем 11:10...

0  0
28.06.2017 11:19
- гость -

идёт в боестолкновение со всеми бумагами? бред.
надо будет посмотреть на развитие событий, всё слишком мутно выглядит.

0  0
28.06.2017 11:27
гость


28.06.2017 11:15
гость
Не могу представить, что у Исаева под фромой штандартерфюрера СС был паспорт гражданина СССР и военник.

Возможно, что у разведчика Исаева и разведчика Агеева разная подготовка и интеллект. Возможно и порядка в разведке времен Сталина было побольше и разведчики к врагу с паспортом не ходили.

0  0
28.06.2017 11:32
- гость -

Хохлы ничего нового придумать не могут. одно и то же врут.
Пленных будут менять, только СБУ их потрепет изрядно.

0  0
28.06.2017 11:36
Ируся

удалось выяснить, что в 2015-2016 годах он служил по призыву в части, расквартированной в Новочеркасске Ростовской области.

А почему у него документы такие свежие? Зачем он паспорт менял 26.05.16г, а военный билет получил 18.05.15г. Родился он 13.09.1995г. Получается,когда ему стукнуло 20 лет в в 2015г.-он восемь месяцев ходил с просроченным паспортом? И служил с недействительным документом? Или он растерял документы с разницей один год?
Вроже ж военный разведчик....Мутноватая история.

0  0
28.06.2017 11:37
- гость -

А был ли мальчик? И если был, то жалко

0  0
28.06.2017 11:38
- гость -

А почему у него документы такие свежие? Зачем он паспорт менял 26.05.16г, а военный билет получил 18.05.15г. Родился он 13.09.1995г. Получается,когда ему стукнуло 20 лет в в 2015г.-он восемь месяцев ходил с просроченным паспортом? И служил с недействительным документом? Или он растерял документы с разницей один год?

хохлы не все продумали

0  0
28.06.2017 11:39
- гость -

Родные Агеева рассказали, что в последний раз разговаривали с ним месяц назад

уже и родных умудрились найти?

0  0
28.06.2017 11:39
- гость -

новое прочтение К.Симонова - был у мажора А. Геева товарищ мажор П.И.Дров

0  0
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