Уроженец Алтайского края, служащий в военной разведке России, Виктор Агеев был взят в плен украинскими военными в ходе боев под Луганском. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на BBC.
Известно, что инцидент произошел 24 июня в Луганской области. Там произошло столкновение бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Во время столкновения был убит российский офицер, еще четверо служащих попали в плен. Среди них – 22-летний Виктор Агеев. Ранее он служил по призыву в Новочеркасске Ростовской области, а после начал служить по контракту в военной разведке.
Родные Агеева рассказали, что в последний раз разговаривали с ним месяц назад. О судьбе его родственники ничего не знают. В Минобороны не дали комментарий по этому поводу.
Комментарии
Ну вот, а говорят там не наемники а добровольцы. А какая между ними разница? Добровольные наемники?
#Ихтамнет
Пусть сельсовет своего землячка-наёмника(сдавшегося в плен) и выкупает
Смелый доброволец. Должны выменять на нацика. 1 военный доброволец в год не большие потери, но жалко парня. Надо срочно ловить нацика.
в марте дембельнулся и решил подзаработать на чужой кровушке.....вернётся с новыми документами, уже без А в фамилии
(сдавшегося в плен)
С чего вы взяли, что он сдался?. Может после взрыва в без сознательном состояинии
Там полно наших добровольцев, также как и их родственников
а после начал служить по контракту в военной разведке
Интересно сколько там платят, ходят слухи, что за сотку?
Трамп обещал поставить хохлам оружие обороны уже в этом году, в том числе ночные прицелы и снайперские комплексы, чтобы такие витьки меньше шастали...
Опять: у диверсантов полный комплект документов с собой,
запись в фейсбуке,
контрактник не умеющий стрелять...
Фото первой страницы военного билета, сомневаюсь чтобы в Российском военкомате выдавая билет сделали перенос слова "професси-" и сновой строки "-онального образования", это же не гейропа, нет в России такого образования. Даже если он настоящий, где указано что он до сих пор контрактник? Может его уволили неделю назад и в данный момент он доброволец и это его дело.
28.06.2017 11:10
Гость
Опять: у диверсантов полный комплект документов с собой
Я допускаю, что это не фальсификация, бардак, к сожалению, еще не отменили. Воевать можно и не беря с собой военный билет. Тем более разведчику. Не могу представить, что у Исаева под фромой штандартерфюрера СС был паспорт гражданина СССР и военник.
Мутная история, согласен с гостем 11:10...
идёт в боестолкновение со всеми бумагами? бред.
надо будет посмотреть на развитие событий, всё слишком мутно выглядит.
28.06.2017 11:15
гость
Не могу представить, что у Исаева под фромой штандартерфюрера СС был паспорт гражданина СССР и военник.
Возможно, что у разведчика Исаева и разведчика Агеева разная подготовка и интеллект. Возможно и порядка в разведке времен Сталина было побольше и разведчики к врагу с паспортом не ходили.
Хохлы ничего нового придумать не могут. одно и то же врут.
Пленных будут менять, только СБУ их потрепет изрядно.
удалось выяснить, что в 2015-2016 годах он служил по призыву в части, расквартированной в Новочеркасске Ростовской области.
А почему у него документы такие свежие? Зачем он паспорт менял 26.05.16г, а военный билет получил 18.05.15г. Родился он 13.09.1995г. Получается,когда ему стукнуло 20 лет в в 2015г.-он восемь месяцев ходил с просроченным паспортом? И служил с недействительным документом? Или он растерял документы с разницей один год?
Вроже ж военный разведчик....Мутноватая история.
А был ли мальчик? И если был, то жалко
А почему у него документы такие свежие? Зачем он паспорт менял 26.05.16г, а военный билет получил 18.05.15г. Родился он 13.09.1995г. Получается,когда ему стукнуло 20 лет в в 2015г.-он восемь месяцев ходил с просроченным паспортом? И служил с недействительным документом? Или он растерял документы с разницей один год?
хохлы не все продумали
Родные Агеева рассказали, что в последний раз разговаривали с ним месяц назад
уже и родных умудрились найти?
новое прочтение К.Симонова - был у мажора А. Геева товарищ мажор П.И.Дров