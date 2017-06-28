Фото: Антон Федотов

На Алтае завершил работу агрофорум "День сибирского поля – 2017". В этом году мероприятие посетило около 25 тысяч человек. За несколько лет работы поменялся формат проведения "Дня сибирского поля": на площадке была представлена не только сельхозтехника, но и прошла выставка племенных животных. Предварительно известно, что между компаниями и посетителями были заключены договоры намерения на сумму около 700 миллионов рублей. О том, как прошел агрофорум, читайте в материале Amic.ru.

Аграрный кластер

В Алтайском крае намерены создать кластер точного машиностроения. Планируется, что в него могут войти 15 предприятий. Об этом заявил губернатор края Александр Карлин. Глава региона отметил, что точные сроки, когда будет создан "Кластер точного машиностроения", неизвестны. Однако краевые власти обязуются любыми способами помогать предприятиям.

"Кластер точного машиностроения" подразумевает создание инжинирингового центра, где специалисты смогут заниматься исследованиями. Центр должен обеспечивать потребности всех предприятий кластера.

"Есть понимание необходимости более серьезного взаимодействия у собственников предприятий. Возможно, сдерживающим моментом является то обстоятельство, что большая часть предприятий относится к оборонно-промышленному комплексу. Это может создать трудности, но не послужит непреодолимым препятствием для создания кластера", — отметил глава региона.

Кластер будет создан по апробированной модели. По ней в регионе работают кластеры композитных материалов, аграрного машиностроения и не только.

Внедрять опыт Алтайского края

О том, что успешный опыт Алтайского края по производству аграрной техники будут внедрять в других регионах России, заявил заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев во время форума "День сибирского поля".

Замминистра отметил, что форум — уникальное мероприятие. На площадке мероприятия можно увидеть примеры, которые необходимо тиражировать на всю страну.

"Мы посмотрели на сельхозмашиностроение. Было отрадно услышать от алтайских производителей, что это конкурентный продукт по отношению к импортным вещам. Вы знаете, что сегодня задача государства – это импортозамещение, внутренняя продовольственная помощь, продовольственная безопасность, все это можно сделать, как раз реализуя целый комплекс таких решений", — заявил заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев.

Также Лебедев отметил важность комплексного научно-технологического подхода. "Такой подход позволяет находить решения и организовывать совместную работу науки и производственных объединений. Поэтому получается высокий результат", — заявил Лебедев.

Отметим, в нашем регионе реализуются крупные проекты федерального уровня по производству агротехники. Совместно с Петербургским тракторным заводом ведётся работа по организации сборки тракторов "Кировец". Директор предприятия Сергей Серебряков также принял участие в работе агрофорума.

"Каждый год представляем на выставке "Кировцы" совместного производства. Мы наращиваем степень локализации сборочного производства в Алтайском крае. Для этого решили вопросы, связанные с созданием здесь новых видов продукции, которую не выпускали ранее.

Речь идет не только о самых простых и банальных вещах. Например, Алтайский шинный завод многократно увеличил производство шин, которые несколько лет назад он просто не выпускал. А сегодня поставляет эти шины не только на конвейер, но и на вторичный рынок. А это новые рабочие места, это налоги в бюджет региона. Это просто замечательно.

Кроме того, приобретены новые компетенции. Сегодня мы знаем, куда двигаться по испытаниям новой техники. Здесь, на полях Алтайского края, проходят испытания разных новинок, которые выпускает наш завод. Так что сотрудничество Петербургского тракторного завода с Алтайским краем только развивается", — заявил директор Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков.

Еще один пример — развивается производство комбинированных посевных комплексов серии "FEAT".

Среди сильнейших алтайских предприятий значится завод прецизионных (высокоточных) изделий. Сегодня АЗПИ производит топливную аппаратуру для дизельных двигателей, в том числе для тракторов и комбайнов.

"Мы изготавливаем по стандарту Евро-4, но также прошли сертификацию на Евро-5. Завод выпускает продукцию для Европы и Америки. Наша продукция строго соответствует мировым стандартам. Мы являемся привилегированными поставщиками Bosch", — рассказал директор предприятия Виктор Герман.

Кадры решают все

В России будет создана стратегия кадрового образования. Таким образом специалисты намерены решить дефицит кадров в аграрной отрасли.

"Мы провели серьезные исследования по всей стране и определились, каких специальностей не хватает. Сюда же подключили отдельную программу "WorldSkills". Она работает по отдельным рабочим специальностям. То, что мы утратили. Соединяя эти вещи, мы получаем хороший результат. Даем конкретное техзадание нашим вузам — какие специалисты нужны, в каком количестве.

Мы наши вузы поделили на четыре больших составляющих — для одних мы ставим планку, и они готовят только магистров, другие подключаются к научной, исследовательской работе, другие вузы мы сделали базовыми, основными. Это системная работа, и я надеюсь, что мы в кратчайшие сроки дефицит в кадровой составляющей иметь не будем. Мы уверены, что за два-три года мы заполним нишу", — заявил Иван Лебедев

Также замминистра отметил, что появился новый образовательный стандарт. Сегодня в аграрном образовании 42 образовательных стандарта и девять новых, которые принимаются.

"Они должны соответствовать федеральным государственным общеобразовательным стандартам. Это позволяет привлечь для подготовки специалистов АПК совсем другие деньги как для медицины, так и для культуры. Мы все знаем: невозможно воспитать нормального агронома, показывая ему только буквари и книжки. Он должен иметь качественную практическую базу. И вот мы сегодня подготовили универсальный стандарт, который помогает готовить специалистов широкого профиля, интересных для крупных агрохолдингов", — добавил Лебедев.

Итоги форума

На форуме "День сибирского поля — 2017" свои экспозиции представили около 240 компаний более чем 20 регионов России, а также из-за рубежа. Посетителям продемонстрировали новейшие достижения в области производства сельскохозяйственной техники. Всего представлено 450 единиц техники.

Особое внимание компании акцентировали на машинах и оборудовании для малых форм хозяйствования и представили малогабаритную почвообрабатывающую, посевную, кормоуборочную, сенозаготовительную технику.

Были представлены многие новинки техники российского производства, в том числе произведенной на Алтае. Ряд машин алтайского производства был продемонстрирован в работе.

Высокий интерес гости Сибирского агропарка проявили к выставке племенных сельскохозяйственных животных. На площадке форума они были представлены впервые. На специальной экспозиции были презентованы животные из 27 племенных заводов и репродукторов, а также хозяйств, претендующих на такой статус. Впервые в истории региона был проведен конкурс среди хозяйств, разводящих скот молочных пород.

Участники агрофорума обсудили пути повышения продуктивности сельскохозяйственных животных за счет совершенствования кормовой базы и балансирования рационов, технологии возделывания сельскохозяйственных культур, применения средств защиты и питания растений, использования зерноочистительного оборудования, применения биотехнологий в сельском хозяйстве, систем спутниковой навигации в отрасли.

В целом по итогам двух дней работы агропромышленного форума "День сибирского поля – 2017", по предварительным данным, между компаниями и посетителями были заключены договоры намерения на сумму около 700 миллионов рублей.

Впервые демонстрацию техники на территории Сибирского агропарка провели в 2008 году. Инициатива создания постоянной крупной экспоплощадки в Алтайском крае принадлежит губернатору Александру Карлину. За последние годы Сибирский агропарк стал одной из крупнейших площадок в России, и в 2016 году Алтайский край стал регионом для проведения Всероссийского дня поля. Мероприятие прошло под эгидой Минсельхоза России, Минпромторга России и администрации Алтайского края.