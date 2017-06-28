Посетитель московского ресторана, специализирующегося на русской кухне, впервые расплатился биткоинами. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, это заведение стало первым в России, где посетитель расплатился биткоинами. Мужчина пришел в ресторан по предварительной брони и без труда расплатился криптовалютой со своего счета.
Напомним, виртуальная валюта биткоин появилась восемь лет назад. С помощью нее можно совершать финансовые операции, включая покупку в интернете товаров или услуг.
Комментарии