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Депутаты Госдумы РФ снова предлагают отменить в России длинные новогодние каникулы. Как вы относитесь к этой инициативе?

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Депутаты Алтайского Заксобрания ушли на каникулы

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Следующая сессия пройдет 31 августа

Фото: пресс-служба АКЗС

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания уходят на летние каникулы. Об этом на сессии 29 июня сообщил председатель АКЗС Александр Романенко. Следующая сессия АКЗС состоится 31 августа.

Романенко порекомендовал депутатам отдыхать на курортах Алтайского края.

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Уточним, что двухмесячный отпуск будет только у тех депутатов, которые исполняют свои полномочия на неосвобожденной основе, то есть не работают в АКЗС и не получают там заработную плату. Таких там на сегодня 58 депутатов из 67 избранных в седьмой созыв АКЗС.

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Остальные девять, кто официально трудится в краевом парламенте, по сути, на каникулы не уходят (за исключением официального отпуска по графику).

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.06.2017 13:56
- гость -

Ага, ураболались же! Вчера смотрю, подъезжает новая тиана с водителем и от туда один из этих хлопцев выходит. С жиру бесятся! В кризис новое здание отстроились, автопарк поменяли.

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