Депутаты Алтайского краевого Заксобрания уходят на летние каникулы. Об этом на сессии 29 июня сообщил председатель АКЗС Александр Романенко. Следующая сессия АКЗС состоится 31 августа.
Романенко порекомендовал депутатам отдыхать на курортах Алтайского края.
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Уточним, что двухмесячный отпуск будет только у тех депутатов, которые исполняют свои полномочия на неосвобожденной основе, то есть не работают в АКЗС и не получают там заработную плату. Таких там на сегодня 58 депутатов из 67 избранных в седьмой созыв АКЗС.
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Остальные девять, кто официально трудится в краевом парламенте, по сути, на каникулы не уходят (за исключением официального отпуска по графику).
Комментарии
Ага, ураболались же! Вчера смотрю, подъезжает новая тиана с водителем и от туда один из этих хлопцев выходит. С жиру бесятся! В кризис новое здание отстроились, автопарк поменяли.
Хотелось бы результат работы этих балаболов посмотреть)Что принято,что решено) Где отчет????
Депутатов можно похвалить за успешную и плодотворную работку, а тем, кому отчёт нужен, ищите на сайте ЗакСо. Было очень много сделано, новый состав однозначно можно оценить как положительный!
Можно подумать депутаты не люди и у них семей, дома и т.д.)Можно и на каникулы сходить.
Интересно, какими они будут новые депутаты? Немало придет новых в политику после текущих выборов.