Фото: livejournal.com
Минобороны Украины сделало официальное заявление относительно россиянина из Алтайского края, который якобы был взят в плен в ходе боев под Луганском.
Как заявил на брифинге представитель военного ведомства, в настоящее время гражданин РФ дает показания, с ним работают спецслужбы.
Напомним, ранее федеральные СМИ со ссылкой на BBC сообщили о пленении под Луганском 22-летнего Виктора Агеева, который называется уроженцем Алтайского края.
В Минобороны Украины уточнили, что в плен он был взят 24 июня.
Комментарии
Как же так, пленный из РФ, ведь ИХТАМНЕТ
Был в отпуске,заблудился, перед отпуском подал рапорт об увольнении из ВС РФ
Не было, сейчас будут. В чём проблема?
28.06.2017 11:56
- гость -
Как нет, там полно добровольцев и их родственников, это все знают
Я думал на видео он реально показания дает зачем в разведку с паспортом пошел
Если бы не военнопленный с Алтая, никто бы и не услышал про туристомедицинскогорнозаводской кластер
А все потому, что дома работы нет, вот и едут мальчишки куда глаза глядят, туда, где платят. да, цинично, но факт
гость 28.06.2017 12:28, согласна. Иначе зачем себя под пули в чужой стране подставлять. Скоро видео увидим. Матери конечно сейчас очень тяжело...
да дураки хохлы! могли бы в ответочку на взрывы, киллеров и добровольцев завезти в крым грязную бомбу с чернобыля.....и сказать -" это не мы -это татары "
28.06.2017 12:36
- гость
Почему дураки, может просто не получается
Мин обороны РФ как всегда хранит молчание, спасать рядового Агеева никто не будет, это не Бут, влип парень по самое ни хочу.
28.06.2017 12:39
- гость -
Так зачем паспорт то брал? Он бы еще права взял, вдруг БТР украинские гаишники остановят
28.06.2017 12:36
- гость -
Так взрывы это ответка за госпереворот. Не было бы госпереворота и ответки бы не было. И Крым украинский бы оставался.
Этоненаш, ихтамнет
видно Макрон прав, говоря о том, кто развязал войну на Украине
= ведь ИХТАМНЕТ = Были, есть, и будут. Это бандерлогам ответка за Чечню.
28.06.2017 12:20
гость
зачем в разведку с паспортом пошел
28.06.2017 12:40
гость
Так зачем паспорт то брал? Он бы еще права взял, вдруг БТР украинские гаишники остановят
Он никуда не ходил. Их взяли в месте дислокации. Тепленькими.
Русские не сдаются....У российских военных такая традиция.. Достаточно вспомнить как они драпали от боевиков в Пальмире, устилая свой путь российскими кредитками..
28.06.2017 12:54
- гость -
Он никуда не ходил. Их взяли в месте дислокации. Тепленьким
Он на Украину с паспортом пришел, зачем?
Отлична новость перед саммитом 20-ки, дональд опять отчитает вофку, вошдь будет нервно хмыкать, и как всегда свалит до окончания мероприятия
28.06.2017 12:54
- гость -
Гореть тебе в аду, тварь!!!
Добровольцев там полно, у нас и родственников там полно. За каждого нацики ответят. И все, кто их поддерживает
28.06.2017 12:52
-гость-
видно Макрон прав, говоря о том, кто развязал войну на Украине
Макрон и развязал, поддержав госпереворот. Не было бы госпереворота, не было бы войны. Куда проще
28.06.2017 12:58
- гость -
За что отчитывать то, за то что парень с паспортом воевать пришел? Американцы все со своими паспортами госпереворот поддерживали
гость 13:00
госпереворот? Украинцы скинули вора, который повел их в путинскую казарму, они с этим не согласились, и послали его вместе с казармой телят пасти, а сами в настоящее время уже без виз ездят в Европу, вот такие вот дела