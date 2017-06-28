Более 50 остановок общественного транспорта привели в порядок силами дорожных и коммунальных служб в Центральном районе Барнаула, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Речь идет об объектах, расположенных вдоль Змеиногорского и Южного трактов, проспектов Красноармейский и Южный, улиц Аванесова, Белинского, Герцена, Дзержинского, Лоцманская, Ляпидевского, Мусоргского, Озерная, Околица, Садовая и переулка Почтовый.
В скором времени будет нанесена новая краска на остановки общественного транспорта, расположенные на улице Анатолия и Челюскинцев, в микрорайоне Радужный, поселках Бельмесево, Борзовая Заимка, Мохнатушка, Центральный и Черницк.
Комментарии
эти остановки не от ветра не о дождя никакие