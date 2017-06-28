Фото: infocity.az
Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг объявил о том, что количество аккаунтов в ней достигло двух миллиардов.
"Этим утром численность сообщества Facebook официально составляет два миллиарда человек! Мы добились успехов, объединяя людей, а сейчас давайте поможем людям всего мира быть ближе друг к другу", — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.
Создатель Facebook подчеркнул, что нахождение с пользователями "на одном пути" является большой честью для него.
Напомним, данная социальная сеть заработала в феврале 2004 года, когда ее основатель был студентом. Facebook первоначально был доступен лишь учащимся Гарвардского университета. В 2006 году возможность зарегистрироваться в соцсети получили все пользователи интернета.
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