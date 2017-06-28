Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался относительно игры сборной России на Кубке конфедераций. Ему не понравилось выступление российских спортсменов, пишет газета "Известия".
"Пока слабенько выступает сборная. Стыдно, стыдно, стыдно", — прокомментировал политик. Между тем лидер партии отметил, что не нужно обижаться, когда футболисты не могут за 45 минут попасть в ворота.
Напомним, сборная России по футболу заняла третье место в группе А, одержав одну победу в трех матчах, и не вышла в полуфинал.
Комментарии
Знаток нашёлся
Все просто - проигрыш ныне, дороже, выигрыша.
Это из-за того, что Зюганов очередной молебен не отстоял.