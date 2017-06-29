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Как приготовить вкусный шашлык?

, ИА "Амител"
Основные правила приготовления шашлыка, который должен знать, пожалуй, каждый мужчина

Шашлык традиционно является одним из самых популярных и вкусных мясных блюд. Почти в каждой семье с наступлением весны готовят шашлык на природе или дома. Рассказываем основные правила, которые должен знать любой мужчина. Именно благодаря им он сделает своих близких и друзей сытыми и счастливыми. 

1. Выбираем мясо

Чтобы шашлык был вкусным, нужно правильно выбрать мясо. Это первое правило хорошего шашлыка. Мясо должно быть молодое, охлажденное. Для приготовления на костре выбирайте части свиной туши, содержащие видимые жировые прослойки. Такое мясо будет нежным и сочным. Не забудьте перед нарезанием промыть мясо, обсушить, очистить. Шампуры для мяса лучше выбирать короткие, но нужно помнить, что между кусочками мяса не должно быть пустоты.

2. Режем

Для начала нужно правильно нарезать мясо. Все зависит от его сорта. Дольше промаринованное мясо будет более нежным и мягким. Шашлык из хорошо промаринованного мяса жарится 5-7 минут и сохраняет весь сок и вкус. Свинину вымачивают в маринаде в два раза меньше, чем любое другое мясо.

Для маринования подходит стеклянная или эмалированная посуда. Способ его нарезки для шашлыка зависит от времени года. Например, если жарите шашлык летом, то нарезайте крупные куски. В это время года мясо прожарится лучше и будет сочнее. А осенью и зимой, когда холодно и ветрено, лучше использовать более мелкие кусочки, они быстрее поджарятся и не успеют потерять сочность.

3. Маринуем

Самая главная часть приготовления шашлыка. Существует тысяча и один способ того, как мариновать мясо. Универсального нет, поэтому каждый человек маринует на свой вкус. Если вы хотите, чтобы мясо лучше пропиталось луковым ароматом, лук нарезайте мелким кубиком.

Помните главное правило всех опытных поваров: шашлык не должен плавать в маринаде, но при этом не должен быть сухим. Перемешивать мясо рекомендуется руками, а в выборе приправ нужно ориентироваться на собственный вкус. Хорошо подойдет черный и красный перец, лавровый лист и другие пряности. Правильнее всего будет сначала натереть мясо солью и специями, а затем уже заливать жидкостью для маринада. Если вы сразу выльете на мясо лимонный сок или уксус, то мясо станет довольно жестким.

Опытные повара маринуют мясо без уксуса, который убивает вкус мяса и делает его сухим. Используйте традиционные маринады на вине, кисломолочных продуктах, соках, винном уксусе, пиве, луковом соке, а также кетчупе или в собственном соку.

4. Готовим

Продолжительность жарки зависит от жара углей. Нельзя использовать дрова из хвойных пород со смолистой древесиной. Жарьте шашлык только на раскаленных углях, но не на открытом огне. Укладывать шампуры нужно очень плотно — меньше вероятность вспыхивания огня, больше дыма, который сделает шашлык вкуснее.

Если разгорится огонь, то шашлык срочно нужно убрать с мангала, а пламя притушить водой. Не следует слишком часто или слишком редко переворачивать мясо на шампурах, чтобы оно не пересыхало или не подгорало.

Ключевое правило жарки, которое знает каждый опытный шашлычник, – мясо нельзя пережаривать, чтобы оно не стало сухим. Готовность проверить легко: нужно срезать ножом небольшой кусочек. Сок в мясе должен стать прозрачным. Шашлык необходимо есть только горячим. Не забудьте подать много зелени, свежих и маринованных овощей. Лучше и вкуснее есть с маринованным лучком. 

Читайте также: Спецпроект о шашлыках "Ничего лишнего. Только мясо"

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Автор:
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Комментарии

29.06.2017 10:09
- гость -

Хорошо, что европейская (барбекю), американская (стейк), кавказско-азиатская (шашлык) входит в русскую кухню и люди постепенно начинают разбираться в ней. Каких то двадцать лет назад шашлыки были если не экзотикой, то неприменно ассациировались с культурной, зажиточной жизнью.

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