Сообщения о найденной на автовокзале девочке получили массовое распространение в социальных сетях, однако своего подтверждения эта история не находит.
Данные о ребенке, который находится без сопровождения взрослых, рассылаются не только через социальные сети, но и различные мессенджеры.
В ГУ МВД по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что никакой реальной информации по этому поводу в ведомство не поступало.
Между тем, судя по всему, неправдивые сообщения рассылаются и в других регионах страны.
Вот что пишут по этому поводу в сообществе Barnaul 22: "Вторые сутки нас буквально заваливают информацией о найденной девочке на автовокзале с просьбой найти ее родителей. Сначала говорилось что в Барнауле, потом в Бийске, далее в Новосибирске и т. д. Мы проверили информацию через спецслужбы, информация не подтвердилась, тема — фейк, скажем больше, эту лже-историю запустили по многим регионам РФ".
В комментариях к данной заметке отмечают, что эта же история "гуляет" по Приморью и даже в Казахстане.
Комментарии
Ну, как бы уже надо поправки в УК делать о ложных рассылках. И давать срок пропорционально числу получателей.
Спамят добрые но глупые люди.
Я получил сообщение, первым делом пошел в гугл, он за 5 секунд выдал, что эта байка гуляет уже порядка 5 дней по всей стране, более того, даже по странам СНГ
Это еще ладно. Про умирающего от рака мозга 6-месячного ребенка около 10 лет байка ходит, находятся тупицы, перепосылают дальше. Типа старь лайки, твой статус изменился, а Elpus И Onet профинансируют лечение.