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История о найденной на автовокзале девочке "гуляет" в соцсетях на Алтае

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Своего подтверждения данная информация не находит

Сообщения о найденной на автовокзале девочке получили массовое распространение в социальных сетях, однако своего подтверждения эта история не находит.

Данные о ребенке, который находится без сопровождения взрослых, рассылаются не только через социальные сети, но и различные мессенджеры.

В ГУ МВД по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что никакой реальной информации по этому поводу в ведомство не поступало.

Между тем, судя по всему, неправдивые сообщения рассылаются и в других регионах страны.

Вот что пишут по этому поводу в сообществе Barnaul 22: "Вторые сутки нас буквально заваливают информацией о найденной девочке на автовокзале с просьбой найти ее родителей. Сначала говорилось что в Барнауле, потом в Бийске, далее в Новосибирске и т. д. Мы проверили информацию через спецслужбы, информация не подтвердилась, тема — фейк, скажем больше, эту лже-историю запустили по многим регионам РФ".

В комментариях к данной заметке отмечают, что эта же история "гуляет" по Приморью и даже в Казахстане.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.06.2017 12:42
- гость -

Ну, как бы уже надо поправки в УК делать о ложных рассылках. И давать срок пропорционально числу получателей.

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28.06.2017 13:11
- гость -

Спамят добрые но глупые люди.
Я получил сообщение, первым делом пошел в гугл, он за 5 секунд выдал, что эта байка гуляет уже порядка 5 дней по всей стране, более того, даже по странам СНГ

Это еще ладно. Про умирающего от рака мозга 6-месячного ребенка около 10 лет байка ходит, находятся тупицы, перепосылают дальше. Типа старь лайки, твой статус изменился, а Elpus И Onet профинансируют лечение.

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