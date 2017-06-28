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Звание почетного гражданина может появиться в России

, ИА "Амител"
Этот законопроект разрабатывает сенатор Вячеслав Тимченко

Фото: pixabay.com

Сенатор Вячеслав Тимченко разрабатывает законопроект о введении федерального звания почетного гражданина России. Об этом пишет "Парламентская газета".

По словам автора законопроекта, сейчас есть звание "Герой России", но чтобы его получить, нужно совершить "воинский подвиг во имя родины".

"Но сколько людей достойны не меньше высочайшей оценки со стороны государства. А этой оценки нет, потому что просто нет соответствующего звания", — говорит Тимченко.

По замыслу сенатора, это звание должны будут присваивать Госдума и Совет Федерации.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

28.06.2017 13:09
- гость -

В СССР таких было двое - тов. Курчатов и тов. Берия.

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